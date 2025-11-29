Raee Campania ultima in Italia per raccolta pro capite nonostante l’aumento dei volumi
Nel 2024 la raccolta nazionale dei Raee è tornata a crescere: 358.138 tonnellate avviate a riciclo, pari a 6,07 kg per abitante. Un incremento che però non cancella i ritardi strutturali di alcune aree del Paese. La Campania, con 16.897 tonnellate, si posiziona a metà classifica nazionale per volumi assoluti e terza nel Mezzogiorno dietro Sicilia e Puglia. Ma resta ultima per raccolta pro capite, ferma a 3,02 kgab: numeri che mettono in luce un paradosso evidente. I flussi complessivi sono consistenti, ma il coinvolgimento dei cittadini è ancora troppo debole. A fotografare lo stato dell’arte è il dossier “Facciamo secco il sacco” di Legambiente Campania, presentato in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e realizzato con il contributo di Ambiente Spa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
