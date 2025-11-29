Raccolta elettrodomestici Caserta la più virtuosa della Campania
Nel 2024 la provincia di Caserta si conferma il territorio più virtuoso della Campania nella gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Secondo i dati diffusi da Legambiente, Caserta è infatti l’unica provincia della regione a registrare un andamento positivo rispetto al 2023, con una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
