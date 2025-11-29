Raccolta differenziata 16 comuni dell’Agrigentino premiati | oltre un milione di euro dalla Regione

29 nov 2025

La buona gestione dei rifiuti paga, e questa volta lo fa in senso letterale. Sedici comuni dell’area ovest della provincia di Agrigento hanno ottenuto complessivamente oltre un milione di euro in contributi regionali grazie alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel corso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

