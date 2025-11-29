Questo video non mostra l’arresto di un pedofilo a Pesaro

Circola un reel in cui un uomo ammanettato viene protetto dai carabinieri mentre alcune persone cercano di aggredirlo all’uscita di una caserma. Un testo in sovrimpressione sostiene che si tratterebbe dell’arresto di un 25enne accusato di aver violentato una minorenne, e che ad attenderlo ci sarebbero i parenti. La narrazione attribuita al video è falsa, in quanto riguarda un caso di omicidio e non di pedofilia. Per chi ha fretta. Il video non mostra alcun 25enne accusato di stupro o aggressione.. Le immagini risalgono al 2013 e documentano l’arresto legato all’omicidio dell’imprenditore pesarese Andrea Ferri. 🔗 Leggi su Open.online