Questo video non mostra caccia venezuelani sorvolare la USS Jason Dunham

Dopo gli eventi del 4 settembre, sui social ha cominciato a circolare un video che mostrerebbe due caccia venezuelani F-16 sorvolare a bassissima quota il cacciatorpediniere statunitense USS Jason Dunham nel Mar dei Caraibi, come gesto di avvertimento dopo l’operazione americana in cui sono rimasti uccisi undici presunti narcotrafficanti venezuelani. Le immagini sono state rilanciate da vari account Facebook come “prova” dell’ escalation militare tra Washington e Caracas. Eppure, quel video non ritrae affatto la nave statunitense. Le immagini sono autentiche, ma non riguardano l’episodio realmente avvenuto il 4 settembre. 🔗 Leggi su Open.online