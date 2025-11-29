Questo non è un cannone elettromagnetico cinese | il video è generato con l’AI

Circola sui social un breve video che ritrae un presunto cannone posizionato in un’area semidesertica sparare contro quella che sembra una sorta di torre. Che venga diffuso da account di lingua italiana, inglese o russa, il contenuto delle didascalie che accompagnano il video è più o meno sempre lo stesso, sostenendo che la Cina starebbe testando «un nuovo livello di potenza elettromagnetica » e che avrebbe costruito «un cannone elettromagnetico in grado di lanciare proiettili a velocità vicine a Mach 7 », cioè sette volte la velocità del suono. In alcuni post si cerca di entrare nel dettaglio della tecnologia, in altri si dice solo che questo tipo di arma « piega le leggi della fisica ». 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

️ La tecnologia non dovrebbe riuscire a fare una cosa del genere… e invece questo cannone rende normale qualcosa che sembra impossibile Questo railgun elettromagnetico lancia un proiettile solido usando solo energia elettrica, spingendolo quasi - facebook.com Vai su Facebook

Questo non è un cannone elettromagnetico cinese: il video è generato con l’AI - Il video è generato con l’intelligenza artificiale: lo si capisce da numerosi dettagli, come la trasparenza del cannone al momento dello sparo e la presenza di persone e altri elementi la cui ... Si legge su open.online

La Cina punta sul cannone elettromagnetico: cosa c'è dietro la mossa cinese - Può sparare proiettili da 60 chili a velocità Mach 7: è questa la caratteristica principale del nuovo cannone a rotaia X- Secondo ilgiornale.it

Cannone elettromagnetico contro missili ipersonici: la sfida che scuote l'Indo-Pacifico - Pacifico, il Giappone risponde con un'arma del tutto diversa: il primo cannone a rotaia montato su ... Secondo ilgiornale.it