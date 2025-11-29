Questo non è amore | la Questura di Avellino promuove la prevenzione tra i giovani

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 29 novembre 2025 - In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Questura di Avellino ha promosso un incontro di sensibilizzazione con gli studenti del Liceo “P.E. Imbriani” di Avellino, nell'ambito della campagna informativa “Questo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Ad Avellino passaporto in cinque giorni, ecco la procedura da record - Alla Questura di Avellino grazie ad una nuova procedura di rilascio si può ottenere il passaporto entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza. blitzquotidiano.it scrive

Ad Avellino passaporti in tempi record grazie a nuova procedura - Passaporti "no problem" alla Questura di Avellino grazie alle nuove procedure di rilascio che consentono di ottenere il documento entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Scrive ansa.it

Avellino, la Questura commemora i caduti della Polizia di Stato - Si &#232; svolta questa mattina, presso la sede della Questura di Avellino, la cerimonia commemorativa in occasione della giornata dedicata alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato, in concomitanza ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Amore Questura Avellino