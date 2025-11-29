Nel panorama delle produzioni seriali di alta qualità, alcune opere si distinguono per le potenzialità di diventare veri e propri fenomeni culturali, capaci di eguagliare o superare anche grandi successi come Game of Thrones. Tra queste si sta facendo strada East of West, una serie che combina elementi di fantascienza, distopia e fantasy, e che potrebbe rappresentare il prossimo grande titolo da portare sullo schermo in modo capillare e vincente. il successo potenziale di East of West: un possibile “Game of Thrones”. una serie con un ricco background narrativo. La serie a fumetti East of West è stata ideata da Jonathan Hickman, con illustrazioni di Nick Dragotta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Questo fumetto potrebbe diventare il prossimo game of thrones