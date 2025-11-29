le controversie passate e recenti dei fumetti marvel. Il panorama dei fumetti Marvel è stato spesso teatro di situazioni che hanno suscitato acceso dibattito, anche per questioni legate a contenuti ritenuti inappropriati o problematici, sia all’epoca di pubblicazione che in tempi più recenti. La percezione pubblica di alcune storie si è evoluta nel tempo, evidenziando quanto alcune scelte narrative possano essere considerate oggi più discutibili o più delicate rispetto al passato. le prospettive di una storyline del 1988: il caso di iron man #231. una trama che non invecchia bene. Nel 1988, l’editore Marvel pubblicò Iron Man #231, uno dei capitoli più controversi nella storia dell’universo Marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Questo fumetto iron man del 1988 è peggiorato molto nel tempo