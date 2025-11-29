Questa serie di anime cinese può battere solo level-up

Negli ultimi due anni, nessuna serie anime ha riscosso un successo paragonabile a Solo Leveling. La prima stagione ha catturato l’attenzione mondiale, mentre la seconda ha consolidato il suo ruolo come uno degli spettacoli più influenti del settore. In meno di 30 episodi, la serie si è affermata come un’icona, infrangendo numerosi record e riconfermando la sua posizione tra le produzioni più amate e discusse. Solo Leveling è così dominante che appare difficile immaginare un futuro in cui possa essere superata, anche se una serie in particolare potrebbe mettere in discussione questa supremazia. Si tratta di Lord of Mysteries, il più importante donghua proveniente dalla Cina degli ultimi anni, che si sta prospettando come un concorrente agguerrito per la corona di Solo Leveling. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

