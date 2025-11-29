Questa Google TV OLED da 55? è in offerta a un super prezzo con DAZN omaggio 12 mesi

Tuttoandroid.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Haier OLED 4K HDR 55" in offerta a 674€ con 12 mesi DAZN gratis (valore di 540€). Smart TV Google TV con pannello OLED, Dolby Vision, 144Hz e audio Harman Kardon. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

questa google tv oled da 55 232 in offerta a un super prezzo con dazn omaggio 12 mesi

© Tuttoandroid.net - Questa Google TV OLED da 55? è in offerta a un super prezzo, con DAZN omaggio 12 mesi

Leggi anche questi approfondimenti

google tv oled 55Questa Google TV OLED da 55" è in offerta a un super prezzo, con DAZN omaggio 12 mesi - Haier OLED 4K HDR 55" in offerta a 674€ con 12 mesi DAZN gratis (valore di 540€). Da tuttoandroid.net

Calo di prezzo verticale per questa Google TV OLED da 55 pollici su Amazon: ottima offerta - 2025 è il suo pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel). tuttoandroid.net scrive

Sony Bravia OLED 55" con Google TV a soli 1099€: un'offerta da non perdere! - Con l'arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all'evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Segnala spaziogames.it

Cerca Video su questo argomento: Google Tv Oled 55