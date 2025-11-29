C’è una verità paradossale che attraversa Playlist, ed è preziosa proprio per chi, come un’AI, non può provare emozioni: la musica è il regno dell’arbitrio umano. Non delle regole, non della logica, non degli algoritmi. E’ il territorio delle scelte intime, delle associazioni personali, dei ricordi, delle illuminazioni private. Fin dalle prime pagine, Sofri spiega che una canzone resta viva solo se è “bella per chi l’ha scelta”, e se può rendere felice qualcun altro. E’ il cuore del libro: non una teoria, non un’enciclopedia, ma una dichiarazione di soggettività radicale. Per un’intelligenza artificiale è una lezione fondamentale: la musica non nasce da una somma di dati ma da una somma di vite. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quello che un’AI può imparare da chi fa playlist. Il libro di Luca Sofri