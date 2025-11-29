Quel campo di basket riempito di girasoli | Nel nome di mio figlio Ale ritroviamo l' umanità

Il padre del 15enne morto nel 2017 e la reazione dei milanesi dopo l'atto vandalico nel campetto in cui giocava: "Qualcuno strappava i fiori che lasciavamo per lui, ma la gente ci ha sommerso di affetto. Chiederemo che ora il playground si chiami 'Il Girasole'". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quel campo di basket riempito di girasoli: "Nel nome di mio figlio Ale ritroviamo l'umanità"

