Quattro carabinieri feriti in Brianza la denuncia del sindacato | Situazione insostenibile

Iltempo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza e Brianza. Aggressione shock a Desio: individuo irregolare e recidivo si scaglia con inaudita violenza contro i militari. Per questi motivi è forte lo sdegno del SIM Carabinieri  Lombardia e della Segreteria Provinciale di Monza: un'ennesima e gravissima aggressione ai danni dei militari dell'Arma dei Carabinieri, avvenuta ieri, 28 novembre 2025, nel territorio della Compagnia di Desio. I Carabinieri, intervenuti per interrompere un furto in corso, sono stati violentemente assaliti da un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, un individuo già noto e irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

quattro carabinieri feriti in brianza la denuncia del sindacato situazione insostenibile

© Iltempo.it - Quattro carabinieri feriti in Brianza, la denuncia del sindacato: "Situazione insostenibile"

Altri contenuti sullo stesso argomento

quattro carabinieri feriti brianzaQuattro carabinieri feriti in Brianza, la denuncia del sindacato: "Situazione insostenibile" - Aggressione shock a Desio: individuo irregolare e recidivo si scaglia con inaudita violenza contro i militari. Lo riporta iltempo.it

Rissa nella piazza della movida a Pisa, quattro feriti - Quattro persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata la scorsa notte in piazza delle Vettovaglie, nel cuore del centro storico di Pisa e principale luogo della movida cittadina. Lo riporta ansa.it

quattro carabinieri feriti brianzaMaxi incidente sulla Pedemontana. Feriti dieci giovani, grave un 21enne - Il tamponamento è avvenuto poco prima dell’alba nei pressi dello svincolo di Lentate sul Seveso. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quattro Carabinieri Feriti Brianza