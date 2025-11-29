Quattro carabinieri feriti in Brianza la denuncia del sindacato | Situazione insostenibile
Monza e Brianza. Aggressione shock a Desio: individuo irregolare e recidivo si scaglia con inaudita violenza contro i militari. Per questi motivi è forte lo sdegno del SIM Carabinieri Lombardia e della Segreteria Provinciale di Monza: un'ennesima e gravissima aggressione ai danni dei militari dell'Arma dei Carabinieri, avvenuta ieri, 28 novembre 2025, nel territorio della Compagnia di Desio. I Carabinieri, intervenuti per interrompere un furto in corso, sono stati violentemente assaliti da un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, un individuo già noto e irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’intervento dei Carabinieri Foresatli ha permesso di individuare e disattivare quattro siti di uccellagione nascosti tra il giardino e il terreno agricolo di un 79enne - facebook.com Vai su Facebook
Quattro persone sono indagate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Novara, su delega della Procura della Repubblica di Novara, per una serie di episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Vai su X
Quattro carabinieri feriti in Brianza, la denuncia del sindacato: "Situazione insostenibile" - Aggressione shock a Desio: individuo irregolare e recidivo si scaglia con inaudita violenza contro i militari. Lo riporta iltempo.it
Rissa nella piazza della movida a Pisa, quattro feriti - Quattro persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata la scorsa notte in piazza delle Vettovaglie, nel cuore del centro storico di Pisa e principale luogo della movida cittadina. Lo riporta ansa.it
Maxi incidente sulla Pedemontana. Feriti dieci giovani, grave un 21enne - Il tamponamento è avvenuto poco prima dell’alba nei pressi dello svincolo di Lentate sul Seveso. Lo riporta msn.com