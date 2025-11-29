Quattro carabinieri feriti in Brianza la denuncia del sindacato | Situazione insostenibile

Monza e Brianza. Aggressione shock a Desio: individuo irregolare e recidivo si scaglia con inaudita violenza contro i militari. Per questi motivi è forte lo sdegno del SIM Carabinieri Lombardia e della Segreteria Provinciale di Monza: un'ennesima e gravissima aggressione ai danni dei militari dell'Arma dei Carabinieri, avvenuta ieri, 28 novembre 2025, nel territorio della Compagnia di Desio. I Carabinieri, intervenuti per interrompere un furto in corso, sono stati violentemente assaliti da un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, un individuo già noto e irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

