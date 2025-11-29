Quarto Grado Andrea Sempio ha scritto in diretta un messaggio alla giornalista del programma
Nel corso della puntata di “ Quarto Grado ”, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda ieri sera – venerdì 28 novembre – su Retequattro, Andrea Sempio ha scritto in diretta un messaggio alla giornalista del programma, Martina Maltagliati, per smentire la sua ossessione nei confronti di Alberto Stasi. Nel corso della puntata di “ Quarto Grado ”, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda ieri sera – venerdì 28 novembre – su Retequattro, Andrea Sempio ha scritto in diretta un messaggio alla giornalista del programma, Martina Maltagliati, per smentire la sua ossessione nei confronti di Alberto Stasi, affermando di aver scritto delle sue riflessioni solo in occasione di interviste pubbliche del fidanzato di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Entro il 5 dicembre la dottoressa Albani depositerà la perizia che però non potrà mai dire con certezza che quel DNA possa appartenere ad una singola persona. #Quartogrado - facebook.com Vai su Facebook
