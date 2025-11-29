Quarto Grado Andrea Sempio ha scritto in diretta un messaggio alla giornalista del programma

Nel corso della puntata di " Quarto Grado ", condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda ieri sera – venerdì 28 novembre – su Retequattro, Andrea Sempio ha scritto in diretta un messaggio alla giornalista del programma, Martina Maltagliati, per smentire la sua ossessione nei confronti di Alberto Stasi, affermando di aver scritto delle sue riflessioni solo in occasione di interviste pubbliche del fidanzato di Chiara Poggi.

