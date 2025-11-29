Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per i fornitori del mercato libero nella definizione delle offerte ai consumatori finali. Al 29 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,114 €kWh (114,26 €MWh). Analizzando i dati delle ultime settimane, si osserva una certa stabilità rispetto ai mesi precedenti, con oscillazioni comprese tra 0,09 €kWh e 0,15 €kWh nel periodo autunnale. Questa dinamica riflette sia le condizioni di mercato sia la stagionalità della domanda elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

