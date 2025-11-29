quando si uccideva con una ragione lettera dal divano

La sera, per rilassarsi, un giallo in tv. Obbligatoriamente un giallo: film amore o avventura non mi distraggono abbastanza. L’horror è patologico, la fantascienza è il presente. Soltanto un giallo mi calma un po’, sul divano, dopo avere letto di Ucraina e Gaza e cronaca nera sul web. Siamo in tanti, credo, nelle stesse condizioni. I gialli proliferano su tutti i canali. Sapendo a memoria Montalbano e il grande Rocco Schiavone, prediligo il canale 38, Giallo, forse per terza età – a giudicare dagli spot di dentiere. Comunque qui il giallo è garbato e non cola sangue. Prediligo i paesaggi nordici di Shetland, Vera, nonché degli ispettori Dalgliesh, Gently e Barnaby. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

