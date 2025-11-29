Quando parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Copper Mountain | cambia l’orario n di pettorale tv

Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Copper Mountain (USA), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: oggi, sabato 29 novembre l’azione scatterà alle ore 18.00 italiane, e saranno 56 le atlete in gara, con 17 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPER MOUNTAIN ALLE 18.00 E ALLE 21.00 Nella prima manche, salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col 16 alle 18.27, Asja Zenere col 23 alle 18.38, Lara Della Mea col 25 alle 18.41, Giorgia Collomb col 27 alle 18.44, ed Ilaria Ghisalberti col 29 alle 18.47. La seconda manche, invece, scatterà alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

