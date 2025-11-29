Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Copper Mountain | orario esatto n di pettorale tv
Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Copper Mountain (USA), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: oggi, sabato 29 novembre l’azione scatterà alle ore 18.00 italiane, e saranno 56 le atlete in gara, con 17 Paesi rappresentati. Nella prima manche, salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col 16 alle 18.27, Asja Zenere col 23 alle 18.38, Lara Della Mea col 25 alle 18.41, Giorgia Collomb col 27 alle 18.44, ed Ilaria Ghisalberti col 29 alle 18.47. La seconda manche, invece, scatterà alle ore 21.00 italiane. Per il gigante femminile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming, sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
