George Steiner (1929-2020), uno dei più brillanti critici dell’ultimo secolo, era figlio di ebrei austriaci che gli hanno trasmesso il valore dei classici (a cinque anni impara il greco antico leggendo l’ Iliade perché il padre gli racconta che non esistono traduzioni in tedesco) e l’importanza delle lingue (la madre parlava inglese, francese e tedesco e il figlio ha raccontato di come iniziasse una frase in una lingua per finirla in un’altra). Steiner cresce così nell’alveo della straordinaria cultura ebraica mitteleuropea pronta a essere spazzata via dall’avvento del nazismo e sarà proprio l’ascesa di Hitler a costringere la famiglia a rifugiarsi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando l’arringa difensiva del redivivo Hitler indignò gli intellò di mezzo mondo