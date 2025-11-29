Quando l’amore diventa un prodotto nell’era della competitività
Al Teatro Franco Parenti, dal 2 al 7 dicembre, arriva Secondo Piano, una produzione CollineFar, ideata, scritta e interpretata da Michele Eburnea, Sara Mafodda e Andrea Giovalè, con la regia di Eburnea. Un titolo asciutto per un’operazione che vuole interrogare l’intimità della coppia nella stagione della concorrenza emotiva, quando anche l’amore finisce nella griglia dei prodotti valutabili. Il lavoro mette in gioco tre artisti che appartengono a una generazione che tenta di sottrarre il teatro alla retorica e ai sentimentalismi, intercettando con sguardo clinico le nevrosi del presente. La storia si apre su un appartamento qualunque. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
