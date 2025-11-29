Quando la F1 su TV8 oggi | programma Sprint e qualifiche GP Qatar 2025

Sabato 29 novembre, il Gran Premio di Qatar di F1 affronterà un intenso programma, poiché verrà emesso un doppio verdetto. La prima sentenza sarà nel pomeriggio, quando si correrà la Sprint, al termine della quale saranno assegnati punti valevoli per la classifica iridata. Dopodiché, si terranno le qualifiche, che serviranno a rifare da capo la griglia di partenza, quella che sarà utilizzata nel GP di domenica. Quella del 2025 sarà la terza Sprint a tenersi nell’autodromo di Lusail. Interessante notare come le due precedenti siano entrambe state vinte da Oscar Piastri. Le pole position, invece, sono questione più complessa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint e qualifiche GP Qatar 2025

