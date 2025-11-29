Quando arriva la tredicesima per pensionati e dipendenti e per quanti brianzoli Novità per le mamme

Tredicesima in arrivo per migliaia di dipendenti e pensionati brianzoli. A dicembre infatti inizieranno a riceverla prima i pensionati – sono 16,3 milioni in Italia – e poi via via i lavoratori del settore pubblico e privato per un totale di 36 milioni di persone in tutto lo stivale. La Cgia di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

