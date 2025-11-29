Quando arriva la tredicesima e come si calcola la simulazione dell’importo
La tredicesima è in arrivo: il mese di dicembre si prepara a portare nelle tasche di milioni di italiani la mensilità aggiuntiva che rappresenta un aiuto fondamentale, soprattutto sotto il periodo degli acquisti natalizi. È l’ Ufficio Studi della Cgia di Mestre a fotografare l’impatto economico della tredicesima 2025: in totale saranno 36 milioni gli italiani a riceverla, tra lavoratori dipendenti e pensionati. L’erogazione comporterà un esborso totale di 55,9 miliardi di euro per datori di lavoro pubblici e privati, mentre 42 miliardi netti arriveranno nelle disponibilità di lavoratori e pensionati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quando arriva la tredicesima nel 2025? Data, importo e accredito dello stipendio/assegno Vai su X
Tredicesima a dicembre, quando arriva: su Noipa cedolino visibile in anticipo. Date e simulazioni - facebook.com Vai su Facebook
Quando arriva la tredicesima e come si calcola, la simulazione dell’importo - La tredicesima è in arrivo: il mese di dicembre si prepara a portare nelle tasche di milioni di italiani la mensilità aggiuntiva che rappresenta un aiuto fondamentale, soprattutto sotto il periodo ... Come scrive quifinanza.it
Tredicesima 2025: quando arriva, come si calcola e chi ne ha diritto. A dicembre la mensilità aggiuntiva - Come ogni anno, dicembre porta con sé anche la mensilità aggiuntiva, un’iniezione di liquidità fondamentale per milioni di famiglie italiane. Scrive ilmessaggero.it
Tredicesima 2025 Docenti e ATA: quando arriva, importi e una soluzione alternativa per affrontare spese importanti. Verifica le opportunità - Nel mese di dicembre, Insegnanti e Personale ATA ricevono la tredicesima mensilità insieme allo stipendio: rispetto agli altri mesi, l’accredito avviene generalmente entro metà dicembre. Si legge su orizzontescuola.it