Quando apriranno le GPS 2026-2028? Ecco la tempistica ipotizzata e quali i passaggi dell’Ordinanza Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA, è stata affrontata una questione centrale per i docenti interessati alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del biennio 2026-2028. L’attenzione si è concentrata sulla tempistica prevista per la presentazione delle domande. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS graduatorie 2026: data aggiornamento, nuovo algoritmo, servizio valido, titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Graduatorie GPS 2026: ieri 20 novembre si è svolto al Ministero un incontro politico. Lo riporta orizzontescuola.it

apriranno gps 2026 2028Aggiornamento Graduatorie GPS 2026: in arrivo l’Ordinanza, ecco le ultime notizie - Si è concluso il confronto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati sul prossimo aggiornamento delle graduatorie GPS. Si legge su ticonsiglio.com

Aggiornamento GPS docenti 2026: entro quando vanno conseguiti titoli e riserve? RISPOSTE AI QUESITI - In attesa del nuovo incontro di informativa, ecco le novità emerse dai report sindacali. orizzontescuola.it scrive

