Qatar Piastri vince la Sprint Race e riduce lo svantaggio da Norris Male le Ferrari Hamilton incredulo

Oscar Piastri vince la Sprint Race del Qatar per il terzo anno consecutivo e accorcia a -22 lo svantaggio da Lando Norris (3°), che però se domenica vincesse il normale GP (via di gara alle 17 con diretta su Sky Sport F1 e differita in chiaro su TV8 alle 21.30) sarebbe Campione del Mondo per la prima volta in carriera. George Russell (2°) finisce sul podio con la sua Mercedes. Lontano dalle McLaren Max Verstappen (4°), davanti al compagno Yuki Tsunoda (5°). Hanno chiuso a punti: Andrea Kimi Antonelli (6°), Fernando Alonso (7°) e Carlos Sainz (8°). Alle 19 le qualifiche con diretta su Sky Sport F1 e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Qatar, Piastri vince la Sprint Race e riduce lo svantaggio da Norris. Male le Ferrari, Hamilton incredulo

Scopri altri approfondimenti

OSCAR PIASTRI DAVANTI A TUTTI! Male le Ferrari: Leclerc crolla 13°, Hamilton parte dalla pit lane e chiude 17° Un rinato Oscar Piastri conquista la Sprint Race del GP Qatar per il terzo anno consecutivo rientra in corsa per il Mondiale piloti, guadagn - facebook.com Vai su Facebook

#Sprint Race Qatar F1 diretta: Piastri domina, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE Vai su X

Qatar, Piastri vince la Sprint Race e riduce lo svantaggio da Norris. Male le Ferrari, Hamilton incredulo - Nonostante la vittoria dell'australiano, il pilota britannico della McLaren può diventare campione del mondo se domenica dovesse trionfare al normale GP ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Sprint Gp Qatar: Piastri risorge e vince su Russell e Norris. Verstappen 4°. Male Leclerc, malissimo Hamilton - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Secondo sport.virgilio.it

Formula 1, Piastri vince la sprint race e si avvicina a Norris in classifica. Il mondiale a tre con Verstappen è ancora apertissimo - Piastri domina la Sprint Race del GP del Qatar davanti a Russell e Norris e riapre il Mondiale. Scrive panorama.it