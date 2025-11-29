Putin accetta l’ospitalità di Orban per il vertice con gli Stati Uniti Yermak alla fine getta la spugna
Le opposizioni in Ucraina chiedono la cacciata dei corrotti e la formazione di un nuovo governo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Russia, Putin accetta la proposta di Orban: in Ungheria vertice con Usa su Ucraina Vai su X
UCRAINA | Trump annuncia: "Vicini ad un accordo". Gli Usa trattano con Mosca. Zelensky accetta il piano e pressa il tycoon: "Vediamoci subito". Secondo il New York Times, Putin non accetterà la pace e punta a combattere fino a Natale. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Putin accetta proposta di Orban: vertice con Usa in Ungheria. Si dimette braccio destro di Zelensky - Il capo dell'ufficio di Zelensky Jermak, si dimette dopo una perquisizione degli investigatori anticorruzione ... Scrive msn.com
Russia, Putin accetta la proposta di Orban: in Ungheria vertice con Usa su Ucraina - Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato la proposta del primo ministro ungherese Viktor Orbán di ospitare un vertice con gli Stati Uniti a Budapest, la capitale ungherese, e di tenere colloqui ... Come scrive adnkronos.com
Ungheria, Orbán: Europa rischia di essere "messa in disparte" con i colloqui tra Trump e Putin - Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, un duro critico dell'Unione Europea, ha proposto un vertice Europa- Segnala it.euronews.com