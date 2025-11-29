Put your soul on your hand and walk | domenica 30 novembre a Roma la proiezione speciale con il Fatto Quotidiano e Francesca Albanese

“Se io muoio, voglio una morte rumorosa, che sia sentita da tutto il mondo”. Il testamento spirituale e politico della giovane fotoreporter gazawi Fatma Hassona, morta sotto le bombe di Gaza City, non può restare inascoltato. Per questo, e per continuare a dar voce al popolo della Striscia che, nonostante la cosiddetta tregua, soffre, il Fatto Quotidiano ha deciso di organizzare una nuova proiezione-evento – dopo il successo per la presentazione de “La voce di Hind Rajab” al Cinema Adriano a Roma – di un altro film che accende la luce su quanto sta succedendo a Gaza da più di due anni. Il film è “ Put your soul on your hand and walk ( Prendi in mano l’anima e cammina )”, diretto dalla regista esule iraniana Sepideh Farsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

