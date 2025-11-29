Pusher fisso al parco XXII Aprile nuovo arresto e carcere per un 35enne

I Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito ieri, 28 novembre, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, ha riguardato un uomo di 35 anni, di origine nigeriana e senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Modenatoday.it