Pusher fisso al parco XXII Aprile nuovo arresto e carcere per un 35enne
I Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito ieri, 28 novembre, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, ha riguardato un uomo di 35 anni, di origine nigeriana e senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Siamo pronti per la Fiera di Cremona! Dal 27 al 29 novembre New Agri sarà presente con il suo stand: un’occasione per incontrarci, conoscerci e raccontarti le nostre novità dedicate al mondo agricolo, come il drone XAG P100 Pro, il pusher di mangime roboti - facebook.com Vai su Facebook
SPACCIO AL PARCO XXII APRILE: ARRESTATO PUSHER DI HASHISH E CRACK - Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne nigeriano, senza fissa dimora, rintracciato nei p ... Si legge su tvqui.it
Parco XXII Aprile, blitz della polizia. Scambio di droga vicino alle scuole. Arrestati due pusher ‘pendolari’ - Facevano la spola da Parma e Reggio per posizionarsi nell’area dove intercettavano i clienti: dosi tra l’erba. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Parco XXII aprile, daspo a uno spacciatore nigeriano - Spacciava droga in tutta tranquillità nei pressi degli istituti scolastici e in un’area verde sovente frequentata da famiglie e bambini. Segnala ilrestodelcarlino.it