Pusher fisso al parco XXII Aprile nuovo arresto e carcere per un 35enne

Modenatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito ieri, 28 novembre, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, ha riguardato un uomo di 35 anni, di origine nigeriana e senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

