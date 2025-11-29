Puntata molto intensa Ballando Milly anticipa cosa succederà in studio e restano tutti a bocca aperta
La puntata di questa sera di Ballando con le Stelle si preannuncia come un appuntamento imperdibile e ricco di tensione, poiché segnerà un momento cruciale per i concorrenti rimasti in gara. L’atmosfera nello studio del celebre talent show danzante, condotto con la consueta maestria e l’innata eleganza da Milly Carlucci, è destinata a farsi palpabile e densa di aspettative, dato che al termine della serata verranno finalmente decretati i semifinalisti ufficiali di questa avvincente edizione. L’annuncio, fornito dalla stessa padrona di casa all’inizio della diretta, ha immediatamente innalzato il livello emotivo della competizione, facendo comprendere a tutti, sia ai telespettatori che ai partecipanti, che non ci sarà spazio per errori o distrazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, il comico torna a vestire i panni del ministro con la sua visione della sicurezza "molto ampia" - facebook.com Vai su Facebook
Mi sta piacendo molto la puntata di stanotte #ilunatici Vai su X
Pagelle Ballando con le stelle: Paolo Belli (8) one man show, Fabio Fognini (7) solo perchè c'è Giada Lini. Rosa Chemical (10), che punk - Questa sera, sabato 29 novembre, su Rai 1 vanno in onda i quarti di finale (nonchè la ... Come scrive msn.com
Ballando con le Stelle: il Paso di Andrea Delogu con Nikita Perotti infiamma la nona puntata - E lo fa con un Paso doble teso, asciutto, quasi feroce, costruito sulle note di Rolling in the Deep. Scrive giornalelavoce.it
Ballando con le Stelle: chi è l’eliminato dell’ottava puntata? Le percentuali del televoto - Filippo Magnini, Marcella Bella o Andrea Delogu: chi è il terzo eliminato di Ballando con le Stelle? mondotv24.it scrive