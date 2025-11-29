Pulisic out per infortunio | quando può tornare le ultime? Novità attese anche per Gimenez

Milan-Lazio, Pulisic non scenderà in campo a San Siro per l'infortunio subito in allenamento. Novità anche per quanto riguarda Gimenez. Il punto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic out per infortunio: quando può tornare le ultime? Novità attese anche per Gimenez

Approfondisci con queste news

PULISIC RITORNA IN TRIBUNA! Lo staff medico impone prudenza massima: rischio arrivederci al 2026! #InfortunioPulisic #MilanLazio #Allegri #Pulisic #GazzettaDelloSport - facebook.com Vai su Facebook

"#PulisicInfortunio" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Pulisic verso il forfait con la Lazio: quando torna l'attaccante del Milan? - Massimiliano Allegri ha annunciato il probabile forfait di Christian Pulisic alla vigilia del match di campionato contro la Lazio. Riporta tag24.it

Pulisic ci sarà contro la Lazio? Allegri ha preso una decisione molto importante sull’americano. Le ultime - I biancocelesti possono sorridere per l’assenza dell’americano Le sensazioni negative della vigilia sono diventate realtà: ... Come scrive lazionews24.com

Infortunio Pulisic, Allegri perde l’americano: assenza certa contro la Lazio, rischio Coppa Italia? Cosa filtra - Il giocatore più decisivo del Milan non sarà a disposizione per la sfida di domani sera con la Lazio La cattiva notizia che era stata preann ... Segnala milannews24.com