Pulisic out per infortunio | quando può tornare le ultime? Novità attese anche per Gimenez

29 nov 2025

Milan-Lazio, Pulisic non scenderà in campo a San Siro per l'infortunio subito in allenamento. Novità anche per quanto riguarda Gimenez. Il punto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

