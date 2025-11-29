È stato portato con urgenza in ospedale, l’uomo di Long Island, New York, che ha riportato delle gravi lesioni sul posto di lavoro. Elmer Rios, 45 anni, stava lavorando alla L&S Packing Company a East Farmingdale quando si è amputato tre polpastrelli mentre utilizzava un’affettatrice. Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Polizia della Contea di Suffolk, l’episodio è avvenuto mercoledì 26 novembre. L’uomo, originario della vicina località di North Amityville, “ ha infilato la mano dentro la macchina per pulirla e tre dei suoi polpastrelli sono stati tagliati via ”, come ha riferito la polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pulisce l’affettatrice e si amputa tre polpastrelli: operaio di New York portato d’urgenza in ospedale