Pugile aspirante politico 14 voti e influencer indagato | la parabola di Frank Mascia tra ronde a Torino e violenza
Usa i social “per istigare pubblicamente all’usurpazione delle funzioni pubbliche degli agenti di polizia”. Sui suoi profili, “rappresenta le forze dell’ordine come soggetti con le mani legate e incita (i follower, ndr) a cacciare via soggetti ritenuti il cancro della società e contrastare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
