Pubblicità sky netflix mashup tra masterchef e stranger things un mix irresistibile

Una recente campagna pubblicitaria trasmessa sulle principali emittenti italiane ha unito simbolicamente due piattaforme di intrattenimento di grande successo, evidenziando la complementarietà tra i loro mondi. Questa iniziativa promozionale si distingue per aver creato un coinvolgente crossover tra contenuti di generi differenti, con l'obiettivo di incentivare l'offerta congiunta denominata Intrattenimento Plus. La strategia di comunicazione tra Sky e Netflix. Il centro della campagna riguarda una pubblicità in cui si incontrano due paesi molto apprezzati dal pubblico: da una parte, le star di MasterChef Italia su Sky, e dall'altra, la creatura simbolo di Stranger Things di Netflix.

