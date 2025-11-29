PSV-Volendam domenica 30 novembre 2025 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il PSV Eindhoven ormai ha preso il largo nella classifica di Eredivisie, e la sia forza è confermata anche in Champions League dove ha ottenuto vittorie storiche contro Napoli (il famoso 6-2) e Liverpool, per 4-1 ad Anfield. Contro il Volendam ha un’ottima occasione per fare altri tre punti senza troppa fatica. La squadra ospite . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
