PSV-Volendam domenica 30 novembre 2025 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

29 nov 2025

Il PSV Eindhoven ormai ha preso il largo nella classifica di Eredivisie, e la sia forza è confermata anche in Champions League dove ha ottenuto vittorie storiche contro Napoli (il famoso 6-2) e Liverpool, per 4-1 ad Anfield. Contro il Volendam ha un’ottima occasione per fare altri tre punti senza troppa fatica. La squadra ospite . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

