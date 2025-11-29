Prova scritta concorso Infanzia-Primaria domande errate? Segnalazioni su Ericsson Digital Storytelling e Legge 107 del 2025

Giorno 27 novembre si è svolta ieri la prova scritta del concorso a cattedra PNRR3 per Infanzia e Primaria. Vi abbiamo fornito gli argomenti dei quesiti del turno mattutino. Nel pomeriggio si è svolta la seconda sessione, dalla quale sono giunte in redazione delle segnalazioni circa un paio di quesiti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

