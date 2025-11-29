Protocollo anti-usura firmato in Prefettura | nasce punto di ascolto a Benevento

Istituzioni unite contro illegalità economica: sostegno a famiglie e imprese in difficoltà. Benevento, 28 novembre 2025 – La Prefettura di Benevento ha ospitato, 28 novembre mattina la firma di un protocollo d’intesa finalizzato a prevenire i fenomeni di illegalità economica, con particolare attenzione a usura ed estorsione. L’accordo è stato sottoscritto dal Prefetto Raffaela Moscarella, dal Commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio Girolamo Pettrone e dal Presidente di Finetica ETS Nello Tuorto, alla presenza del Procuratore della Repubblica Gianfranco Scarfo’, del Presidente della Provincia Nino Lombardi, del vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro e dei vertici delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Protocollo anti-usura firmato in Prefettura: nasce punto di ascolto a Benevento

