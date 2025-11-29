Protagonisti al Job&Orienta gli stand dei vigili del fuoco e Aci Verona

Sono numerose le possibilità per il futuro su cui i ragazzi possono informarsi al Job&Orienta che è in corso alla fiera di Verona. La 34a edizione del Salone nazionale dell'orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro, si concluderà proprio sabato 29 novembre, dopo aver aperto le sue. 🔗 Leggi su Veronasera.it