Pronostico Tottenham-Fulham | le scorie passano subito

Ilveggente.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tottenham-Fulham è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Qualche scoria sarà sicuramente rimasta, al Tottenham, dopo la sconfitta di Parigi in Champions League. Ma oltre la delusione ci sono anche dei fattori importanti che devono essere sottolineati perché non capita a tutti di segnare tre gol in casa dei campioni d’Europa in carica. Anche se poi se ne prendono cinque, e qui c’è l’allarme. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In questa stagione gli Spurs sono quelli che in casa hanno fatto quasi peggio di tutti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

