Pronostico Siviglia-Betis | 24 volte negli ultimi tre derby

Siviglia-Betis è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Un derby caldissimo e, come tutti i derby, è fuori da ogni pronostico. Se andassimo a guardare solamente la classifica è evidente che il Betis parta favorito. Ma non solo, anche per via della rosa che Pellegrini ha a disposizione. Ma dietro una partita del genere ci sono troppi fattori. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è il fattore campo, intanto. Il Siviglia gioca davanti ai propri tifosi che spingeranno come non mai la truppa di Almeyda. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

