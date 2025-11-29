Pronostico Real Sociedad-Villarreal | il colpo è duro da digerire

Real Sociedad-Villarreal è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Con la vittoria della scorsa settimana sul campo dell’Osasuna sono saliti a sette i risultati utili di fila della Real Sociedad, una squadra totalmente diversa – in meglio – rispetto a quella vista all’inizio della stagione. E adesso, sistemata un poco la classifica, tutto viene più semplice. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il cammino del Villarreal, fino ad oggi, è stato comunque fantastico: parliamo di una squadra che ha messo da parte 29 punti – terzo posto in Liga al momento – ma che si presenta a questo match dopo averne presi quattro dal Borussia Dortmund in Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

