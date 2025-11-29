Pronostico Juventus-Cagliari non sono ammessi altri passi falsi | 16 anni fa l’ultimo colpaccio
Juventus-Cagliari è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nel freddo di Bodo, in settimana, la Juventus ha sofferto più del previsto: dopo un primo tempo disastroso che aveva fatto temere il peggio ai tifosi bianconeri, la Signora ha risollevato la testa nella ripresa rimontando i norvegesi e segnando il gol vittoria a tempo praticamente scaduto con David (2-3), a distanza di qualche minuto dal rigore trasformato dal giallonero Fet che aveva riportato in parità il risultato. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Conoscete una squadra non di prima fascia che nel 1990 passava dalla marcatura a uomo alla zona nella stessa partita ? E' un Juventus - Cagliari, ma il pronostico è obbligato : il Cagliari si presenta da ultimo in classifica con 5 punti soli in 12 partite, in uno st - facebook.com Vai su Facebook
Champions League: la Juventus vince nel gelo di Bodo, il Napoli rispetta il pronostico al Maradona #Diretta #ChampionsLeague #Juventus #Napoli Vai su X
Juve-Cagliari, il pronostico: Spalletti prova l'allungo Champions - Cagliari quote analisi statistiche precedenti 13 giornata Serie A in programma sabato 29 novembre alle ore 18 ... Lo riporta gazzetta.it
Juventus-Cagliari pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - I bookmaker sembrano concordare con il nostro pronostico riguardo a Juventus- Da calciomercato.com
Pronostico Juventus-Cagliari, Spalletti vuole ripartire anche in Serie A - Dopo l'importante vittoria in Champions i bianconeri puntano al successo anche in campionato, dove sono reduci da due pareggi ... Lo riporta corrieredellosport.it