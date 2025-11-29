Pronostico Juventus-Cagliari non sono ammessi altri passi falsi | 16 anni fa l’ultimo colpaccio

Ilveggente.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Cagliari è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nel freddo di Bodo, in settimana, la Juventus ha sofferto più del previsto: dopo un primo tempo disastroso che aveva fatto temere il peggio ai tifosi bianconeri, la Signora ha risollevato la testa nella ripresa rimontando i norvegesi e segnando il gol vittoria a tempo praticamente scaduto con David (2-3), a distanza di qualche minuto dal rigore trasformato dal giallonero Fet che aveva riportato in parità il risultato. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico juventus cagliari non sono ammessi altri passi falsi 16 anni fa l8217ultimo colpaccio

© Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Cagliari, non sono ammessi altri passi falsi: 16 anni fa l’ultimo colpaccio

Leggi anche questi approfondimenti

pronostico juventus cagliari sonoJuve-Cagliari, il pronostico: Spalletti prova l'allungo Champions - Cagliari quote analisi statistiche precedenti 13 giornata Serie A in programma sabato 29 novembre alle ore 18 ... Lo riporta gazzetta.it

pronostico juventus cagliari sonoJuventus-Cagliari pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - I bookmaker sembrano concordare con il nostro pronostico riguardo a Juventus- Da calciomercato.com

Pronostico Juventus-Cagliari, Spalletti vuole ripartire anche in Serie A - Dopo l'importante vittoria in Champions i bianconeri puntano al successo anche in campionato, dove sono reduci da due pareggi ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Juventus Cagliari Sono