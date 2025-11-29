Pronostico Chelsea-Arsenal | tutti aggrappati a Maresca
Chelsea-Arsenal è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dal 31 agosto a questa parte, era la terza giornata di campionato, l’Arsenal di Arteta non ha mai perso una partita. E, inoltre, è l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite in Champions League. Insomma per la prima volta davvero negli ultimi anni sembra davvero che i londinesi sembrano essere davvero i favoriti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono tutti, quindi, aggrappati al Chelsea di Enzo Maresca, secondo in classifica al momento (insegue a sei punti) che forse è l’ultimo baluardo per tenere viva una Premier League che appare davvero indirizzata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
