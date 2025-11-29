Pronostico Atletico Madrid-Oviedo | in casa non c’è storia
Atletico Madrid-Oviedo è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico C’è davvero poco da fare: l’Atletico Madrid in casa, vuoi o non vuoi, con fortuna o meno, prima o poi riesce quasi sempre a vincere le proprie partite. Contro l’Inter ci ha messo la firma Gimenez, oltre il minuto 90, facendo esplodere Simeone che ha visto di nuovo la sua squadra andare oltre le difficoltà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ce ne dovrebbero essere oggettivamente molto di meno contro l’Oviedo, ultimo in classifica in questa Liga, con solamente nove punti conquistati fino al momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
