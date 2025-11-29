Programmi TV sabato 29 novembre 2025 | talent show e film

“Ballando con le stelle” su Rai 1, “Tu si que vales” su Canale 5, “Schindler’s List” su Sky Cinema Collection. Guida ai programmi Tv della serata del 29 novembre 2025. La serata televisiva di sabato 29 novembre 2025 offre su Rai 1 l’appuntamento ormai tradizionale con Ballando con le Stelle, giunto alla ventesima edizione, che continua a unire spettacolo e emozione con le performance dei vip in gara. Rai 2 punta sull’azione con un nuovo episodio di S.W.A.T., mentre Rai 3 sceglie la riflessione con Indovina chi viene a cena, dedicato ai temi dell’alimentazione e della sostenibilità. Sul fronte Mediaset, Rete 4 rispolvera il cult action Commando con Arnold Schwarzenegger, mentre Canale 5 conferma il successo del talent Tú sí que vales, capace di mescolare comicità e talento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV sabato 29 novembre 2025: talent show e film

News recenti che potrebbero piacerti

?BAR O'CLOCK? Gli orari e programmi TV per sabato 29/11 : Rally dell'Arabia Saudita (WRC) GP del Qatar (Formula 1, Formula 2) ?Orari soggetti a modifiche.? Kevin Rossi, Content Creator - facebook.com Vai su Facebook

Programmi per il sabato sera? Non c’è niente di meglio di VAMOS! con #FiorentinaJuventus GRATIS e poi #NapoliAtalanta! ? #SerieAEnilive #DAZN Vai su X

Programmi TV sabato 29 novembre 2025: talent show e film - "Ballando con le stelle" su Rai 1, "Tu si que vales" su Canale 5, "Schindler’s List" su Sky Cinema Collection. Segnala lopinionista.it

Calcio in tv oggi, 29 novembre 2025: Milan-Lazio e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di sabato 29 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN; Milan- Lo riporta calciomagazine.net

La forza di una donna, le anticipazioni dal 24 al 29 novembre: Sarp non ama Piril, lei tenta il suicidio - Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna che andranno in onda da lunedì 24 a sabato 29 novembre: il fallito tentativo di fuga di Bahar ... fanpage.it scrive