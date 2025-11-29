Tempo di lettura: 2 minuti Il Progetto “Salute Maschile”, promosso dal Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e dalla Fondazione Polito ha fatto tappa a Mercato Sanseverino, presso l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, dove grazie alla gentile collaborazione dell’urologo dottor Antonio Brando, si sono sottoposti a visite uro andrologiche gratuite i giovani atleti del Salerno Rugby. La fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni, viene attenzionata, per una chiara motivazione sia clinica sia epidemiologica, alla luce della maggiore incidenza, di varicocele, testicoli retrattili e tumori del testicolo, nel suddetto intervallo di età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Progetto “Salute Maschile”, tappe a Mercato San Severino e Fisciano