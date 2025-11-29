Progetto Salute Maschile tappe a Mercato San Severino e Fisciano
Tempo di lettura: 2 minuti Il Progetto “Salute Maschile”, promosso dal Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e dalla Fondazione Polito ha fatto tappa a Mercato Sanseverino, presso l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, dove grazie alla gentile collaborazione dell’urologo dottor Antonio Brando, si sono sottoposti a visite uro andrologiche gratuite i giovani atleti del Salerno Rugby. La fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni, viene attenzionata, per una chiara motivazione sia clinica sia epidemiologica, alla luce della maggiore incidenza, di varicocele, testicoli retrattili e tumori del testicolo, nel suddetto intervallo di età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
PROGETTO SALUTE – Incontro pubblico Venerdì 5 dicembre 2025, ore 21:00 Sala Convegni “D. Bonzagni”, Sant’Agostino – Terre del Reno (FE) Una serata dedicata alla prevenzione, alla salute e ai servizi sanitari del territorio, con interventi su: Far - facebook.com Vai su Facebook
“Salute maschile: fai sempre goal con la prevenzione”: il progetto presentato a Santa Maria di Castellabate - Con questo spirito nasce l’iniziativa “Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 ... Segnala ilmattino.it
“Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”: l'evento della Fondazione Polito - Con questo spirito nasce l’iniziativa “Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 ... Segnala corrieredellosport.it