Progetto Salute Maschile tappa a Mercato San Severino

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il ProgettoSalute Maschile”, promosso dal Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e dalla Fondazione Polito ha fatto tappa a Mercato Sanseverino, presso l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, dove grazie alla gentile collaborazione dell’urologo dottor Antonio Brando, si sono sottoposti a visite uro andrologiche gratuite i giovani atleti del Salerno Rugby. La fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni, viene attenzionata, per una chiara motivazione sia clinica sia epidemiologica, alla luce della maggiore incidenza, di varicocele, testicoli retrattili e tumori del testicolo, nel suddetto intervallo di età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

progetto salute maschile tappa a mercato san severino

© Anteprima24.it - Progetto “Salute Maschile”, tappa a Mercato San Severino

Scopri altri approfondimenti

“Salute maschile: fai sempre goal con la prevenzione”: il progetto presentato a Santa Maria di Castellabate - Con questo spirito nasce l’iniziativa “Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 ... Da ilmattino.it

“Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”: l'evento della Fondazione Polito - Con questo spirito nasce l’iniziativa “Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 ... Riporta corrieredellosport.it

Fondazione ANIA: a Milano la seconda tappa di “Meglio Ora”, il progetto sulla prevenzione per i giovani - La prevenzione è una sana abitudine”, il nuovo progetto promosso dalla ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Salute Maschile Tappa