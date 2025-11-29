Probabili formazioni Inter Chivu lancia Luis Henrique con il Pisa?
Milano, 29 novembre 2025 – Due sconfitte di fila, cinque in totale da inizio stagione a oggi tra campionato e Champions League: l’Inter non ha ancora trovato continuità. La corsa in Serie A e in Champions non è compromessa, ma servirà un filotto di risultati per mandare un segnale di concretezza e crescita. La squadra tutto sommato esprime un buon calcio, tuttavia i risultati sono altalenanti e, soprattutto negli scontri diretti, i passi falsi cominciano a pesare. La trasferta di Pisa, contro una squadra in crescita, sarà un bel banco di prova per Chivu che affronterà una formazione rodata e quadrata e che tra le mura amiche tende a esaltarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
