Pro-Pala Roma bruciata la bandiera Usa

18.20 Una bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti è stata data alle fiamme da alcuni manifestanti nel corso della protesta contro il riarmo ed in favore della Palestina che si sta svolgendo a Roma. L'episodio si è consumato quando il corteo era arrivato al Colosseo. Oggetto delle proteste anche la politica statunitense contro il Venezuela. "Viva Maduro, viva Chavez, per i popoli in lotta dell'America Latina" e "Giù le mani dal Venezuela", i slogan scanditi al megafono, oltre al classico "Yankee go home". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

